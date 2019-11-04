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Leicester City'de Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi

Premier Lig'de Leicester City'nin Crystal Palace'ı 2-0 yendiği maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi. Söyüncü, Leicester City'nin Crystal Palace'la karşılaştığı mücadelenin 57. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.

Maçın adamı seçildi
Leicester City, 88. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.  Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi.

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