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TSK ve MİTin operasyonuyla sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü! Müsluh İke İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride yayınladığı listede yer alan isim Haberin devamı.
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TSK ve MİTin operasyonuyla sözde Metina sorumlusu ele geçirildi!

Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu. TSK ve MİT'in ortak yaptığı bir operasyonda PKK'nın sözde Metina sorumlusu  Müsluh İke öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi.

90'lı yıllarda örgüte katıldı

İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

Sözde Hakurk alan sorumlusu

"Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 201'da "sözde Metina alan sorumluluğuna" getirildiği belirtilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi.

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