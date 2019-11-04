SON DAKİKA
TSK ve MİTin operasyonuyla sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü! Müsluh İke İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride yayınladığı listede yer alan isim Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Diyarbakır ve Kilis'te enerji ihaleleri

Diyarbakır ve Kilis'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği Diyarbakır'daki ihalenin keşif bedeli 13 milyon 456 lira, geçici teminat bedeli 403 bin 680 lira olarak belirlendi.

Kilis'teki ihalenin keşif bedeli 5 milyon 700 lira, geçici teminat bedeli ise 171 bin olarak ilan edildi.

Diyarbakır'daki ihale 21 Kasım Perşembe günü, Kilis'teki ihale 19 Kasım Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu: Öldürün beni
Rusya'dan "Suriye'de ABD konvoyuna SMO saldırdı" iddiası
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil şu anki haliyle Fenerbahçe'ye gelmesin
AK Partili Atalay'dan o iddialara sert cevap
Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu küfür etti mi? Güntekin Onay açıkladı
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi
İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu
Başkentte minibüsün çarptığı polis aracı devrildi
Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu
Yorumlar