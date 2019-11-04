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Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu: Öldürün beni

BEŞİKTAŞ'ta önceki gün durağa dalan şoförün videosu ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı olayda şoförün denizden çıkarıldığı anlarda "Öldürün beni" dediği duyuluyor.

Denizden çıkartılan şoför gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarında yolda 21 metre fren izi tespit edildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Olay sonrası Emniyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Olayda yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Denizden çıkarıldığı anlar

1 kişinin ölüp 12 kişinin yaralandığı olayda şoförün denizden çıkarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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