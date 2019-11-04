Rusya'dan "Suriye'de ABD konvoyuna SMO saldırdı" iddiası

Rusya, ABD'ye ait bir askeri konvoyun Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçlerin saldırısına uğradığını iddia etti.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, şu açıklamayı yaptı: Amerikan tarafı, çatışmaları önleme hattı üzerinden 3 Kasım tarihinde M4 otoyolu üzerinde Irak sınırı istikametinde hareket eden Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya, Tell Tamer yerleşiminin 6 kilometre batısında Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden ateş açıldı.
Borenkov "Herhangi bir kayıp söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
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