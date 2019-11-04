SON DAKİKA
TSK ve MİTin operasyonuyla sözde Metina sorumlusu Müsluh İke öldürüldü! Müsluh İke İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride yayınladığı listede yer alan isim Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Formula 1'de şampiyon belli oldu Hamilton kariyerinin altıncı zaferini kazandı

Formula 1'de sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.

Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, 5. cepten başladığı mücadelede, yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitirdi. Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise yarışı liderin 5.002 saniye gerisinde bitirerek 3. oldu.

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 17 Kasım'da yapılacak.

Pilotlar klasmanı:

1.  Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Charles Leclerc (Monako): 249

4. Max Verstappen (Hollanda): 235

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230


- Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 695

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 366

4. McLaren: 121

5. Renault: 83

SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu: Öldürün beni
Rusya'dan "Suriye'de ABD konvoyuna SMO saldırdı" iddiası
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil şu anki haliyle Fenerbahçe'ye gelmesin
AK Partili Atalay'dan o iddialara sert cevap
Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyonda kim ne dedi?
Emre Belözoğlu küfür etti mi? Güntekin Onay açıkladı
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi
İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu
e okul vbs öğrenci giriş nasıl olur sınav sonucu sorgulama ekranı
Yorumlar