Türkiye'nin yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ablası yakalandı

ABD'nin operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad, Suriye'de yakalandı. Operasyonu ise Türkiye yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "El Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.
Konteyner içinde yakalandı
Uluslararası haber ajansları da Bağdadi'nin ablası Avad’ın, Türkiye'nin Azez yakınlarında düzenlediği bir operasyonda konteyner içinde yakalandığını duyurdu.
Yanında eşi, gelini ve 5 çocuğu da vardı
65 yaşındaki Avad'la birlikte, eşi, gelini ve 5 çocuğunun da yakalandığı belirtildi.
"Altın madeni"
AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Avad'ın yakalanmasını istihbarat açısından bir "altın madeni" olarak değerlendirerek "DEAŞ hakkında bildikleri daha fazla kötü adamın yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.
Dış basında büyük yankı uyandırdı
Haber dış basında da büyük yankı uyandırdı. Yabancı ajanslar, Avad'ın yakalanması haberini acil koduyla geçti. New York Times, Washington Post gibi gazeteler de habere geniş yer verdi.