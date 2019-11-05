Türkiye'nin yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ablası yakalandı

ABD'nin operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad, Suriye'de yakalandı. Operasyonu ise Türkiye yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "El Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Konteyner içinde yakalandı

Uluslararası haber ajansları da Bağdadi'nin ablası Avad’ın, Türkiye'nin Azez yakınlarında düzenlediği bir operasyonda konteyner içinde yakalandığını duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü olarak ele geçirilmişti.



Yanında eşi, gelini ve 5 çocuğu da vardı

65 yaşındaki Avad'la birlikte, eşi, gelini ve 5 çocuğunun da yakalandığı belirtildi.

Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın eşi (solda), Rasmiya Awad (ortada), Awad'ın gelini (sağda)



"Altın madeni"

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Avad'ın yakalanmasını istihbarat açısından bir "altın madeni" olarak değerlendirerek "DEAŞ hakkında bildikleri daha fazla kötü adamın yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Dış basında büyük yankı uyandırdı

Haber dış basında da büyük yankı uyandırdı. Yabancı ajanslar, Avad'ın yakalanması haberini acil koduyla geçti. New York Times, Washington Post gibi gazeteler de habere geniş yer verdi.