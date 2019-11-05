Gökçek paylaştı! Mansur Yavaş'tan gizli zam

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın bazı ürünlere gizli zam yaptığını savundu ve bir liste paylaştı.
Melih Gökçek twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın Arkara'daki unlu mamullere zam yaptığını açıkladı.
Gökçek'in paylaştığı listede Mansur Yavaş'ın unlu mamullere yüzde 25 ila yüzde 66 arasında zam yaptığı görülüyor.
Gökçek paylaşımında, "Halk Ekmek'in başına getirilen beceriksiz yeni yönetimin eseri bu zamlar" dedi.
İşte Gökçek'in paylaşımı ve yayınladığı liste..