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İşte Nazlı Ilıcak'ın tahliye sonrası ilk sözleri

Gazeteci Nazlı Ilıcak, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kadın Kapayı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ilıcak'ın ilk sözleri ise kader mahkumları için oldu.

FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada karar çıktı. Gazeteci Nazlı Ilıcak “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın tahliyesine karar verdi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapısında ailesi ve yakınları büyük sevinç içinde Ilıcak'ı karşıladı. Nazlı Ilıcak, “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” dedi.

Nazlı Ilıcak daha sonra aile üyeleriyle birlikte araca binerek cezaevinden ayrıldı.

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