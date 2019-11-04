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Diyarbakır’da şüpheli ölüm Korkunç halde bulundu

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde 23 yaşındaki genç, ahırda kafasına ateş edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesine bağlı Çukurbaşı köyünde yaşanan olayda; iddiaya göre, silah sesini duyan 23 yaşındaki Muzaffer Tunç’un ailesi, evlerinin yanında bulunan ahıra yöneldi. Panik halde ahıra giden aile üyeleri, Tunç’u başından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tunç, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç, yapılan otopsisinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

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