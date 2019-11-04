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DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!

Suriye'nin Haseke ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu kişi, Denizli'de yakalandı. DEAŞ'lı teröristin Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendiriliyor.

Güney sınırlarımızda terör örgütleri PYD/PKK/ YPG ve DAEŞ tarafından oluşturulmak istenen terör koridoru planları yerle bir edilirken, yurt içinde de terör örgütlerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin Haseke ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu kişi, Denizli'de yakalandı.

Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendiriliyor
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'nin Haseki ilinde DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu "D.E.H" kod ismli kişinin kentte olduğu bilgisini aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan çalışmada, Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen ve Denizli'ye eylem hazırlığı için geldiği değerlendirilen zanlı ile bu şahsın yanında olduğu tespit edilen bir başka yabancı uyruklu kişi de yakalandı.

Zanlı tutuklandı
Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu kaydedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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