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İsrail basını Rusya'nın S-300 ve S-400'leri kapattığını iddia etti

İSRAİL basını, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını iddia etti.

İsrailli Debka sitesi, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hmeim Hava Üssü'nde bulunan S-400'lerin 'sessiz sedasız' devre dışı bırakıldığını yazdı. Debka, yaklaşık 3 ay önce de Masyaf'taki Rus üssünde bulunan S-400'lerin devre dışı bırakıldıklarını duyurmuştu.

Mali nedenlerle kapatılmış olabileceği belirtildi

Haberde Rusya'nın S-400'leri 'kapama' kararının ardında çeşitli nedenler olabileceği yorumu yapıldı. Site, kapama kararının mali nedenlerle alınmış olabileceği belirtilirken, kararın bahsi geçen hava savunma sistemlerinin tahliyesine hazırlık anlamına gelebileceği de vurgulandı.

Görücüye çıkarttı ve kapattı

Haberde Rusya'nın S-400'leri yabancı ülkelere ihraç edebilmek için Suriye'de 'görücüye çıkarttığı', kampanyasında başarılı olunca da sistemleri kapatma kararı aldığı iddiasına da yer verildi.

ABD'den test uçuşu

Debka, bu hafta Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa 'müdahale ettiği' 2015 yılından bu yana ilk kez bir Amerikan B-52 bombardıman uçağının Hmeim Üssü yakınlarında uçtuğunu hatırlattı. Siteye göre ABD'nin bu hamlesinin arkasında, S-400'lerin 'devre dışı' kalıp kalmadığını kontrol etmek yatıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz haftalarda Kaliningrad'ta da benzer bir hamleye imza atmıştı.

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