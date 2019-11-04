Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren takımların 10. hafta maçları sona erdikten sonra iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı düşerken, liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi.

İşte Süper Lig 10. hafta maçları sonrası oluşan yeni iddaa oranları...

Yeni şampiyonluk oranları...

▪️ Galatasaray 2.60

▪️ Fenerbahçe 2.70

▪️ Beşiktaş 5.00

▪️ Trabzonspor 9.00

▪️ Başakşehir 15.00

▪ Alanyaspor: 35.00

▪ Galatasaray: 2.65

▪ Fenerbahçe: 2.65

▪ Beşiktaş: 5.25

▪ Trabzonspor: 8.00

▪ Başakşehir: 15.00

▪ Alanyaspor: 30.00