HABER /  SPOR

Halis Özkahya'ya Vitoria-Arsenal maçında görev

Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria ile Arsenal arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de oynanacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da ıspanak zehirlenmesi! Sebebi açıklandı işte zehirleyen otun resmi
Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı: Son 3 yılın en düşük seviyelerini yakaladık
Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! Menajeri İstanbul'a geldi
Abdulkadir Selvi’den Suriye uyarısı! ABD ile Rusya arasında gizli anlaşma var
Melih Gökçek'e stat darbesi! Osmanlıspor tasfiye edildi
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç’a: 15 Temmuz gecesi nerdeydin?
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Hakem Kurulu'ndan "VAR" açıklaması
Ispanak zehirlenmesi belirtileri neler adam otu ve zehirleyen bitkinin resmi
Ara tatil tarihleri 2019 MEB ilk ara tatil kasım ayının kaçında?
Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçiyor
Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi
Engelli maaş ödemesi kasım ayında ne zaman ödenecek?
Yorumlar