İstanbul'da ıspanak zehirlenmesi! Sebebi açıklandı işte zehirleyen otun resmi

İSTANBUL'da başlayan ıspanaktan zehirlenme vakaları Tekirdağ'a sıçradı. İstanbul Tarım İl Müdürlüğü zehirlenmenin sebebini açıklarken, ıspanağa karışan bitkinin fotoğrafı da yayınlardı. Uzmanlar ise ıspanak yemeyin diyor.

Ispanakta zehirlenme vakaları ilk olarak İstanbul Esenyurt'ta ortaya çıktı. Hastanelere toplamda 52 vaka müracaatta bulundu. Ispanaktan zehirlenme belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi.

İstanbul'un ardından zehirlenme vakaları Tekirdağ'a sıçradı. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçici hafıza kaybına sebep oluyor

Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım Müdürlüğü açıkladı : Ispanaktaki ot

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ispanaktan zehirlenmelere bir yabancı otun sebep olduğu bildirildi.

Ispanağa karıştığı ve zehirlenmelere sebep olduğu bildirilen otun fotoğrafı paylaşıldı. İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada ‘yabancı otun’ ismi telaffuz edilmedi ancak söz konusu bitkinin, “aşırı tüketildiğinde baş ağrısı ve mide bulantısına neden olan, Adamotu” olduğu sanılıyor.

Tarım bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür.

Yabancı bitki mi ilaç mı?

Tarım İl Müdürlüğü'nün açıklaması uzmanları tatmin etmedi. Prof. Oğuz Özyaral 'Tarlanın biri zehirli otla dolu olmalı. Ev kadınları ıspanakların yapraklarını bile tek tek yıkarken yabani otu nasıl ayırt edemez' diyor.

Onkolog Yavuz Dizdar ise ıspanaklara uzun süre dayanması için marketlerde bazı maddeler sıkılmış olabileceğini söylüyor.

İstanbul'a ıspanak nereden geliyor?

Bayrampaşa Hali Başkanı Burhan Er, ıspanakların İstanbul’a; İzmir, Manisa, Hatay, Adana ve Mersin’den geldiğini söyledi. Zehirlenmenin sebebinin gübre olabileceğini de belirten Burhan Er şöyle konuştu:



-"Hale gelen ıspanaklar inceleme altında. Numune alındı. Yarın bilgilendirme yapılacak. Ispanak tarlasında olan otlardan olabilir ama net değil. Tüketici ıspanağı aldığı zaman bekletiliyor. Alınan ıspanak 1 günde tüketilmeli. Gıda Mühendisleri de böyle diyor. Gübreden de olabilir.”

15 gün ıspanak yemeyin

Sanatçı Berna Laçin twitter hesabından 'bir çok doktor arkadaşından' aldığı bilgiyi paylaşıp 15 gün ıspanak yemeyin uyarısı yaptı.