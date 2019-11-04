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Fenerbahçe fırsat tepti, taraftar tepki gösterdi

Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle ligde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük fırsat tepti.

Süper Lig'in 10. haftasında ligin son sırasındaki ekibi olan Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakalayan ve Kayseri deplasmanına liderlik için giden sarı-lacivertliler, ligde 9 maçta galibiyet alamayan rakibi karşısında birçok fırsattan yararlanamazken, 58. dakikada Umut Bulut'un attığı golle de maçı 1-0 kaybetti.

Alınan bu yenilginin ardından sarı-lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada, birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Rodrigues'e ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ligi zirvede bitireceklerini açıklasa da, geride kalan 10 haftada kaybedilen 13 puan sonrasında taraftarlar, takıma ve teknik adama eleştirilerde bulundu.

Pozisyon var, bitiricilik yok!
Geride kalan 10 maçta 18 kez fileleri havalandıran ve bu 18 golün 10'unu Gaziantep FK ve Konyaspor ağlarına gönderen Fenerbahçe, diğer maçlarda ise skor üretmekte zorlandı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu maçlarda attığı 18 golün yanı sıra 29 kez de net pozisyon yakaladı ancak bu anlarda topu kaleye sokamadı. 5. deplasman maçında 2. yenilgisini alan Fenerbahçe, sarı-kırmızı rakibi karşısında 3 kez direğe takılırken, 3 pozisyonda da kaleci Lung'u geçemedi.

Rodrigues’e tepki
Konyaspor karşısında 5-1'lik galibiyetin mimarlarından olan Garry Rodrigues'e, Kayserispor maçında kaçırdığı pozisyonlar sonrasında büyük tepki geldi. Birçok net pozisyondan faydalanamayan ve ceza sahası içinde 7 kez topla buluşmasına karşın bu fırsatları harcayan Rodrigues, taraftarları da isyan ettirdi. Alınan mağlubiyet sonrasında sarı-lacivertli renklere gönül verenler, maçtaki performansı nedeniyle Rodrigues ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a yüklendi.

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