Numan Kurtulmuş: Başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok

NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir damla petrolde gözümüz yok"

-Harekatın başından bu yana pozisyonumuz çok net. Terör saldırısı olmasını engellemek, terör örgütlerinin 30 kilometre aşağı çekilmesini sağlamak, güvenli bölgeye mültecilerin yerleştirilmesi... Her yerde bunu anlatıyoruz. Türkiye bu harekatı yaparak kısa sürede kendi hedeflerine ulaştı. Hem Rus hem Amerikalılarla mutabakata varıldı. Türkiye istediklerini elde etti. Bundan sonra sahadaki uygulamaya bakacağız. Sahada ümit ediyoruz ki bütün PYD/YPG unsurlarının çıkarılmasını sağlayacaklardır. Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok.

Erdoğan'ın ABD ziyareti

-Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hakkını hukukunu kimseye zedeletmez. Son gelişmeleri değerlendirip ona göre karar verecektir. Trump'ın mektubu çok net bir şekilde reddedilmiştir. Gidince bu mektubu iade edeceğini söylemiştir. Ermeni meselesini siyaset aracı olarak kullanacaksanız YPG/PYD'yi siyasi araç olarak kullanacaksınız bu siyasete sığmaz. Biz de dönüp ABD'ye bakın deriz, milyonlarca Kızılderili nerede? Önce aynaya bakın, Kızılderili katliamını anlatın. Soykırımdan bahsedecekseniz ABD kendi tarihine bakmalı. Kimse Ermeni meselesinden bahsetmesin. Bizim tutumumuz belli.

Gelin arşivleri açalım, tarihçiler karar versin. Biz hodri meydan diyoruz.

"İlişkiler Türkiye'nin hatasından bozulmadı"

-Bu mesele sadece lobicilik çalışmalarıyla ilgili değil. Bu kadar çok Türkiye'nin üzerine gelmelerinin arkasındaki sebep Türkiye'nin güçlenmesi ve bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmesidir. Hiçbir ilişkimiz Türkiye'nin hatasından bozulmuş değildir. Türkiye'nin milli bağımsızlığı bizim için her şeyden önemlidir. ABD ve Avrupa'daki Türkiye karşıtı hareketlerin artmasının nedeni budur.

"Fethullah Güleni terörist saymayacaksınız..."

- (ABD'nin 2018 terörizm raporu) Çok yazık. Uluslararası hukuka aykırı bir tavır. YPG/PYD terör örgütü değilse dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü yok demektir. Tel Abyad'da bombaları kim patlattı. Gelin FETÖ'ye halkına bombalar yağdıran Türkiye demokrasisini uçurumun kenarına getiren örgütün başındaki adamı terörist saymayacaksınız...