Bülent Arınç'tan Kozmik Oda açıklaması Gül ve Davutoğlu itirafı olay

Geçen günlerde yaptığı KHK bir faciadır açıklamasıyla gündemi sallayan Bülent Arınç yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Arınç'ın gündeminde bu kez Kozmik Oda ve 2014 yılından sonra AK Parti’den uzaklaşma nedenleri vardı.

KHK mağdurlarıyla ilgili ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum. KHK bir faciadır’’ açıklamaları olay olmuştu.

Arınç, bu kez Kozmik Odayla ilgili ve 2014 yılından sonra Ak Parti’yle arasına neden mesafe koyduğunu o dönemde yaşanan soğukluğun sebeplerini açıkladı.

17 haneli şifrelerle açılabiliyor

Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu, kapısı yüz ve parmak izi tanıyan ve 17 haneli şifrelerle açılabilen Kozmik odalara 2009 yılında girilmiş ve günlerce aramalar yapılmıştı.

Komik Oda'yı Arınç mı açtırdı?

Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlayan ve devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığında günlerce süren aramaların aslında FETÖ kumpası olduğu çok sonra ortaya çıkmıştı. FETÖ’nün kumpası ortaya çıktıktan sonra Kozmik odayı kimin açtırdığı hep merak edildi. Kozmik odayı o dönemde Başbakan Yardımcılığı yapan Bülent Arınç’ın açtırdığı iddiası hep dillendirildi.

Bülent Arınç: Bu külliyen yalandır ve katmerli bir iftiradır

Bülent Arınç'ın Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalında yaptığı açıklamalarının yeni bölümünde bu konuya değindi. Öztürk’ün Kozmik Odayı siz mi açtırdınız sorusuna Arınç ''hayır, bu külliyen yalandır ve katmerli bir iftiradır'' yanıtını verdi. Arınç Kozmik Odayı kendisinin değil İlker Başbuğ’un açtırdığını söyledi. Arınç’ın açıklamaları şöyle:

Bana suikast yapacaklar gibi bi laf ağzımdan hiçbir zaman çıkmadı

O dönemde bana suikast yapılacağı falan söylendi. Bana suikast yapacaklar gibi bi laf ağzımdan hiçbir zaman çıkmadı. Ben o dönemde sadece bir şey söyledim. Bu bir suikast değil olsa olsa bir gözetlemedir dedim. İlker Başbuğ ve komutanlardan bekledim ki efendim geçmiş olsun bizden hiçkimse böyle bir şey yapmaz. Biz size kaşı bir saygısızlık yapmayız.Bu komplodur bu kurmaca bir harekettir demelerini bekledim. Ben ona rağmen onları suçlamadım.

Başbuğ önce olmaz demiş sonra talimatı vermiş

O olaydan sonra benim dışımda bir tartışma yaşanmış. Sayın Başbuğ önce olmaz demiş. Sonra Başbakanımızla konuşmuş. O da açarsanız iyi olur, bu kadar kuşku ortadan kalkar deyince Başbuğ arama talimatı vermiş. Biz bunları uzaktan takip ettik. Arınç’ın diğer açıklamaları ise şöyle

Bizi sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirdiler

Bir kısım troller bizi sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirdiler. 78’lerden beri ola dava arkadaşlığı kader birliği, 2014’lerden sonra birileri üzerine vazife edindi ve sadece beni değil Abdullah Gül’ü, Ahmet Davutoğlu’nu yerine göre bir başkasını…Bunlardan soyutlayalım Tayyip Bey’n çevresini başkalarıyla dolduralım diye bir çaba içine girdiler.

Ben de duramadım cevabını verdim

Bu tarihte karşılıklı atışmalarımız oldu. Onun bana filanı söylediğini söylediler ben de duramadım cevabını verdim.O cevapları verdiğimiz zaman aradıki soğukluk büyüdü. Ne olursa olsun kendimi savunmak açısından Twitter’ı kullanmaya başladım. Çünkü bana başka mecra bırakmadılar..

Bizi TV'lere çağırmadılar! Onlara göre sakıncalı olanlar sınıfındayız

Ben TRT’den sorumluyum son dönemde benimle program yapmamaya başladılar. Bir husumet doğdu. Benim emrimdeki insanlar...Heleki aktif siyaseti bıraktıktan sonra bütün özel televizyonlar benimle program yapmadılar. Çünkü şuan medyaya hakim bir grup var. O gruba göre biz sakıncalı olanlar sınıfındayız. Bizi çağıramazlar.

Gül ve benim hakkımda müsbet konuşulmamasını telkin ettiler

Biz çağırdıklarında ise hakkımızda müsbet konuşulmamasını telkin ederler. Sayın Gül için daha sonra benim için olumlu konuşmayacaksınız dediler. Bunlar da bizim mahallenin çocukları.Bunların bir kısmı edepsizlikte birinci. Üniversitelerde konferanslar verdim rektörlere telefonlar açıldı. Bunlara imkan vermeyeceksiniz diye.