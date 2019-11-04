Beşiktaş'ta galibiyetler sonrası yüzler gülmeye başladı

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üstündeki karabulutları dağıttı. Üst üste alınan galibiyetler takımdaki motivasyona yansımaya başladı.

Sezonun ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanıp, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı takım, son 4 haftadaki performansıyla şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşayan Beşiktaş, 16'ncı sıraya kadar geriledi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığına benzer sıkıntılarla sezon başlangıcı yapan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Söz konusu 4 karşılaşmadan 10 puan çıkaran Beşiktaş, 8. sıraya kadar çıktı.

Yükselişine 7. haftada konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek başlayan siyah-beyazlı takım, ardından deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, taraftarı önündeki derbide Galatasaray'a 1-0, rakip sahada ise Antalyaspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Zirveyle arasını kapatmaya başladı

Sezonun ilk 6 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4'e düşürdü.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2'ye kadar indirmeyi başardı.

Beşiktaş; Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı ise 1'e indirdi.

Yeni yönetimle kaostan çıkıldı

Beşiktaş, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlara kaostan çıktı.

Alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Fikret Orman'ın istifa etmesiyle yeniden seçime giden siyah-beyazlılarda, taraftarlar da teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilirken, Avcı da takımının elde ettiği iyi sonuçlarla rahat bir nefes aldı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi yönetiminin göreve gelmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı ve ligde çıktığı iki maçı da kazandı.

Beşiktaş, yükselişe geçtiği son 4 maçta bir de derbi galibiyetine imza attı.

Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki derbide Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü.