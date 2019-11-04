Cüneyt Özdemir'den Hasan Kaçan'a tokat gibi yanıt

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın filmlerine gideceğini ifade ederken kendisine laf atan Hasan Kaçan'a tokat gibi yanıt verdi.

Cem Yılmaz 'Kara Komik Filmler' serisiyle izleyenlerin karşısına çıkarken Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6' filminin gösterime girmesine kısa bir süre kala gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok eleştirilen iki ünlü komedyene destek mesajı geldi.

''İnadına gelmeye karar verdim''

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından ''Sevgili Şahan Gökbakar yeni filmin hayırlı olsun. Gala’ya gelemiyordum ama inadına gelmeye karar verdim. Eğlencesini Yitiren bir ülkede senin veya Cem Yılmaz‘ın filmlerinin değerini anlamayanlara inat filmlerinizi izleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Yalnız değilsiniz...'' şeklinde ifadeler kullanarak iki ünlü komedyene sahip çıktı.

''Beleşe galaya değil de biletle filme git''

AK Parti'ye yakın isimlerden oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, ''Sevgili Cüneyt, son günlerde senden bir 'Kara Murat' çıkaranlara en güzel cevabı bu mesajınla verdin. Yalnız değilsin. (Bu arada beleşe gala'ya değil de biletle filme git. Desteğin olsun.)'' diyerek ünlü gazeteciye göndermede bulundu.

''Eğlenceli filmler çek seni destekleyeceğim''

Bu lafın altında kalmayan Cüneyt Özdemir de, Hasan Kaçan'a kapak yapmayı ihmal etmedi ve şu ifadeleri kullandı; ''Sevgili Hasan, burada sağa sola ayar verip Kara Murat olmayı kimselere kaptırmamaya çalışmak yerine günün birinde sen de eğlenceli filmler çekersen, senin filmlerini de aynen böyle destekleyeceğim. Üstelik bilet alıp filme gelerek!''

Hasan Kaçan, tepki göstermişti

Hatırlanacağı gibi Cem Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim davetini Mehmetçik Vakfı yararına yapacağı gösteri gerekçesiyle reddetmesine, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, tepki göstermişti.