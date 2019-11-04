e okul vbs öğrenci giriş ekranı not sorgulama nasıl yapılır?

Kasım ayında öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapacak. Veliler ise ara tatil öncesi öğrencilerin sınav sonuçlarını ve devamsızlık durumlarını nasıl sorgulayacağını merak ediyor. e okul vbs sistemi ile öğrencinin sınav sonuçlarını okula gitmeden anında öğrenebilirsiniz. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır?

e okul vbs girişi nasıl yapılır, e okul vbs sınav sonucu nasıl öğrebilir araştırması velilerin gündeminde. 18 Kasım'da öğrenciler ilk ara tatile girecek. Tatil öncesi ise sınav maratonu başladı. Öğrencilerin sınav sonuçlarını ve devamsızlık günlerini veliler nasıl okula gitmeden sorgulayacağını merak ediyor. MEB'in uygulaması e okul vbs ile veliler telefondan ya da online olarak anında öğrenebilir.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

E OKUL VBS GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKULDAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR: Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL MOBİL UYGULAMA HAKKINDA: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.

Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.