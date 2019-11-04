Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyonda kim ne dedi?

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği maçta hakem Arda Kardeşler, kararlarıyla çok tartışıldı. Özellikle Vedat Muriqi'nin penaltı beklediği pozisyonda yorumcular bakın neler dedi? İşte çarpıcı yorumlar...

Süper Lig'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta hakem Arda Kardeşler'in kararları büyük tartışma yarattı.

16. dakikada sarı-lacivertli takımın atağında Aymen Abdennour, Vedat Muriqi'nin dizine tabanla girdi. Kayserispor ceza sahasında gerçekleşen olay sonrası Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Ancak Kardeşler 'Devam' dedi.

Fenerliler penaltı bekledi

31. dakikada Miguel Lopes, Serdar Aziz'in müdahalesi ile Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı. Arda Kardeşler, bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. 74. dakikada Mensah, 75. dakikada ise Levent Gülen'in topa elle temasında Fenerbahçeliler yine penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem bu pozisyonları da es geçti.

Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyon:

Erman Toroğlu: "Penaltı."

Evren Turhan: "Ne var abi pozisyonda? Hiçbir şey yok."

Gürcan Bilgiç: "Penaltı."

Reha Kapsal: "Penaltı."

Ahmet Çakar: "Vedat’a yapılan pozisyon yüzde 100 penaltı. Hatta penaltının babası. Kayserispor’un penaltı istediği pozisyona ise penaltı verirsen size dünyanın hiçbir yerinde hakemlik yaptırmazlar. Öyle bir penaltı olmaz"

VAR'a neden gidilmedi

İki takımın taraftarları da verilmeyen penaltılara tepki gösterirke pozisyonlarda video yardımcı hakemim sisteminin (VAR) devreye girmemesi eleştirildi. Arda Kardeşler, kararları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya yükseldi.