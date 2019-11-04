Süleyman Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan faili meçhul olaylarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Soylu'nun açıklamasına göre faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nca Ankara'da bir otelde düzenlenen ''Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'' açılış programına katılarak konuşma yaptı.
Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.
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