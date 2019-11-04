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Ersun Yanal istedi Ahmet Musa Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, ara transfer döneminde Nijeryalı kanat forvet oyuncusu Ahmed Musa'nın alınmasını istedi.

Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sezon başında Slimani, Frey ve Soldao’yla yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye sadece Vedat Muriç’i transfer etmişti. Vedat’a alternatif olması için alınan Mevlüt'ün ise istenilen performansı sergileyememesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetimden golcü takviyesi istediği belirtildi.

''Vedat’a bir şey olursa Mevlüt’le gitmemiz çok zor''
Başkan Ali Koç’la görüşen Yanal’ın “Mevlüt iyi bir oyuncu ancak şampiyonluk yolunda daha güçlü olmalıyız. Vedat’a bir şey olursa Mevlüt’le gitmemiz çok zor. Bir isim daha kadroya katmalıyız” dediği ve listesini verdiği belirtildi.



Ahmed Musa ilk sırada
Yanal’ın listesinin ilk sırasında ise Al Nasr forması giyen Ahmed Musa olduğu kaydedildi. Yönetim, ocak ayında golcü futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak. Ahmet Musa, 1.5 aydır Nasr’da kadroya alınmıyor.

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