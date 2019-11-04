Ahmet Hakan'dan çarpıcı Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yazısı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın boykot edilmesiyle ilgili "AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler' diye bir liste yapılsa... Bu muazzam sığlık, garanti birinci olur." ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ı neden sevmemeye başladılar' başlığıyla yayınlanan yazısında ünlü komedyenler Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar için son dönemde başlatılan boykot çağrılarına değindi.

"Dertleri ne bu arkadaşların?"

"Kampanyalar düzenleniyor peş peşe. Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar. Peki dertleri ne bu arkadaşların?" diyen Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: Kampanyalar düzenleniyor peş peşe... Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar. Önce 'Cem Yılmaz’ın son filmine gitmiyoruz' kampanyası yaptılar. Şimdi de 'Recep İvedik 6'ya gitmiyoruz' kampanyası yapıyorlar. Peki dertleri ne bu arkadaşların?

'AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler' diye bir liste yapılsa... Bu muazzam sığlık, garanti birinci olur.

"Hiç alakası yok"

Cem Yılmaz sinemasının niteliği mi? Hiç alakası yok. Recep İvedik karakterinin düzeyi mi? Hiç alakası yok. Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya... Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya... İşte tek neden bu!

"AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler" listesi

Cem Yılmaz son gösterisini Külliye’nin salonunda yapıverse... Şahan Gökbakar 'Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum' deyiverse... Anında yelkenleri suya indirecekler.

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