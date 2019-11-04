Kremlin açıkladı! Vladimir Putin'in el hareketi ne anlama geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kaliningrad bölgesinde bir toplantıda gösterdiği yumruğu "harika formüle edilmiş bir referans" olarak tanımladı.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan "Moskova. Kremlin. Putin" programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kaliningrad bölgesinde düzenlenen bir toplantıda bisiklet yolu yaptırmak için kaynak ayırma talebi karşısında gülerek yumruk göstermesini bu şekilde yorumlamış oldu.

Parkın müdürüne şaka niyetiyle yumruk göstermişti

Geçen perşembe günü Kaliningrad bölgesinde bulunan Putin, yerel yetkililerle yaptığı gayri resmi toplantı sırasında 41 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu yaptırmayı planladığını ve tutarının 451 milyon ruble (yaklaşık 41.5 milyon TL) olacağını söyleyen "Kurşskaya Kosa" adlı milli parkın müdürüne şaka niyetiyle yumruk göstermişti.

Bu tür talepler sırasında önce farklı rakamlar telaffuz edildi

Daha sonra Rus lider, kendisine gelen bu tür talepler sırasında önce farklı rakamlar telaffuz edildiğini, ardından yazıya dökülen rakamların ise çok daha farklı geldiğini söyleyerek, bu tepkisinin nedenini açıklamıştı.