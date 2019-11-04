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Bayern Münih Niko Kovac'ı kovdu

Almanya Ligi'nde sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Bayern Münih'te, teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı.

Almanya Ligi'nde sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Bayern Münih'te, teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı. 

Almanya'da son şampiyon Bayern Münih, kötü sonuçların ardından teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hırvat teknik adamın yerine, takımın başında Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpiakos ve ligdeki Borussia Dortmund maçlarına Hansi Flick çıkacak. 

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge alınan kararın nedenini kulüp internet sitesine açıklarken, "Takımın son haftalardaki performansı ve alınan sonuçlar harekete geçilmesi ihtiyacını doğurdu. Uli Hoeness (Bayern Münih Başkanı), Hasan Salihamidzic (Sportif direktör) ve ben bugün Niko ile temel konularda ciddi bir toplantı yaptık ve artık takımın Bayern'nin teknik direktörü olamayacağı yönünde ortak bir sonuç çıktı" dedi. 

Niko Kovac ise görevinden istifa ettiğini duyurdu ve "Bu dakikadan sonra bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum. Alınan sonuçlar ve son zamanlardaki oyunumuz bu kararı vermemize neden oldu. Kardeşim Robert (Bayern'de görevi sırasında yardımcılığını yaptı) ile ben son 1.5 yıl için Bayern'e teşekkür ediyoruz. Bu sürede takımımız ligi, Almanya Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandık. İyi bir zamandı. Kulübü ve takıma en iyisini diliyorum." diye konuştu.

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