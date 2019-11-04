Ekim ayı enflasyon rakamları doları kritik seviyenin altına itti

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 5.70 civarında başladı. Piyasaların beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları doları 5.70'in altına itti.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu. Piyasaların merakla beklediği veriler sonrası dolar 5.6922 seviyesine indi.

Dolar/TL, Fed'in faiz indirdiği geçen hafta 5.75 altına inip 5.70 altını zorladıktan sonra Türkiye'nin PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle 5.73 seviyesini zorlamıştı ancak cuma akşamı açıklanan Fitch raporuyla TL pozitif ayrışmaya başladı.

Dolarda son durum

Euro ise 6,35 seviyesinden işlem görüyor.

Fitch'in Türkiye'nin notunu yükseltmesi

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çekerek iyileşmeye işaret ederken, Türkiye'nin dolar borçlanması açısından önemli olan 2019 yılı büyüme tahminini de yüzde eksi 0,3'ten revize etti ve pozitif olarak yüzde 0,8'e yükseltti.

Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını gösterdi.

Analistlerin değerlendirmesi

Analistler, küresel ölçekte sıkı para politikasının bırakılması, Fed başta olmak üzere likiditeyi artıracak faiz indirimleri, Brexit riskinin azalması ve Çin-ABD ticaret geriliminin çözümüne dair iyimser havanın da TL gibi gelişmekte olan ülke paralarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Altında son durum