BES'te yeni düzenleme! Bireysel Emeklilikte nakit para çekme geldi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili son dakika haberi geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan BES düzenlemesine göre artık sistemden ayrılmadan nakit para çekilebilecek.

Bireysel emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler bugün '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen BES'e ilişkin ise önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken değişiklik ise sistemden çıkmadan nakit para çekme imkanı getirilmesi oldu. 2020 yılında yeni bir sigorta sistemi de devreye giriyor.

BES'teki değişiklikler şöyle:

NAKİT ÇEKME-Evlilik, sağlık, eğitim ve mülk sahibi olma nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.



BES tamamlayıcı sigortaya dönüşecek: -2020'de Bireysel Emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek.

-Bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

-Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Eylül 2019 itibariyle Bireysel Emeklilikte biriken para 115.3 milyar lira oldu.

4 Kasım 2019 Resmi Gazete'te BES düzenlemesi kararı (PDF)

2020 yılı hedefleri

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.