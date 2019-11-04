UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Gruplarda 4. hafta maçları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)