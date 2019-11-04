HABER /  SPOR

Milli judocu Bilal Çiloğlu zirveyi kaptırmıyor

Milli judocu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda iki hafta da iki altın madalya kazandı.

Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen Okyanusya Açık'ta erkekler 73 kiloda mücadele eden Bilal Çiloğlu, finalde Alman Igor Wandtke ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan karşılaşmanın altın skor bölümünde Bilal, waza-ari puanıyla rakibine üstünlük sağladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran turnuvada da altın madalya kazanmıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcuların başarı grafiklerinin yükselmesinden memnun olduklarını söyledi.

"Yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz"
Sporcuların sıkletlerinde en üst basamağı hedeflediğini anlatan Huysuz, "Kendi çocuklarımızı yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftada iki ayrı organizasyonda altın madalya kazanmak çok önemli. Bilal bunu başardı ve bizim için çok değerli. Yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Devletimiz sporcuların sağlık, konaklama, yeme, içme ulaşım gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor. Sporcularımız da bunun hakkını verebilmek için disiplinli çalışıyor." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyonda kim ne dedi?
Yunan gazeteciden Türkiye'deki mültecilerle ilgili itiraf! Utanç duyuyorum
Ekim ayı enflasyon rakamları doları kritik seviyenin altına itti
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu
BES'te yeni düzenleme! Bireysel Emeklilikte nakit para çekme geldi
Süleyman Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya mesaj! Ülkelerine göndereceğiz
8 Kasım kandil 2019 ne kandili var Diyanet dini günler tarihleri
Yalova'da genç öğretmenin sır gibi ölümü! Evinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yıllık program Resmi Gazete'de yayımlandı
10 Kasım ne zaman 2019 hangi gün resmi tatil mi?
8 Kasım kandil mi 2019 ne kandili var Diyanet dini günler takvimi
Yorumlar