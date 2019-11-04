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Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya mesaj! Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine göndereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin askeri operasyonları sonucunda yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine göndereceğiz" dedi.

"Kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz"

Soylu ayrıca, iki gün önce yaptığı açıklamada da yabancı IŞİD'lilerin ülkelerine gönderileceğini söyleyerek "Bu bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, ben nereme koyayım senin teröristini. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz" demişti.

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