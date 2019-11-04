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Haluk Levent annesini kaybetti acı haberi kendi duyurdu

Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil dün akşam vefat etti.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent'in annesi dün gece vefat etti.

''Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik''
Resmi Twitter hesabından acı haberi duyuran Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı; ''Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı @Velisevinc_ yönetecek. Ahbap’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak.. Yakında görüşürüz canlarım.''


Sabriye Acil’in cenazesi öğle namazını müteakip Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mezarlığı’nda defnedilecek.

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