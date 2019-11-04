Ispanak zehirlenmesi nedir? Ispanaktan zehirlenilir mi Tarım Bakanlığı açıkladı

İSTANBUL'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı artınca alarm verildi. Tarım Bakanlığı ıspanağın nasıl zehirlediğini açıkladı.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un birçok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

Sanatçı Berna Laçin twitter hesabından 'bir çok doktor arkadaşından' aldığı bilgiyi paylaşıp 15 gün ıspanak yemeyin uyarısı yaptı.

Ispanak meselesi ciddi! Bir çok farklı hastanede çalışan doktor arkadaşlarımdan benzer haberler geliyor. Özetle, 15 gün Ispanak yemeyin. — berna lacin (@bernalacin35) November 4, 2019

İl Tarım Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada ıspanağın içinde belirlenen yabancı bir otun zehirlenmeye neden olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

Ispanağa karışan atropin ve scopalamin içeren ot

"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"