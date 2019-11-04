Hızlı kilo vermek için 20 ipucu yemekten sonra 15 dakika boyunca..

Hızlı kilo verdiren 20 ipucunu sizler için derledik. Yemeklerden sonra 15 dakika şekersiz sakız çiğnemek, kalsiyum desteği almak, günde 1 bardak havuç suyu içmenin de aralarında olduğu 20 ipucu sizin çok daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak.

Hepimiz kilo vermek için egzersiz yapmamazı ve az yememiz gerektiğini biliyoruz. Ancak beslenme ve hayat tarzınızda yapacağınız bazı değişikliklerle beklentilerinizden daha hızlı kilo verebilirsiniz. İşte size olduğundan daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak ipuçlarından bir kaçı...

1. Bir kalsiyum takviyesi alın. Kalsiyum takviyesi almayan insanlada oranla % 2.6 daha fazla yağ kaybedebilirsiniz. Kalsiyum vücut sıcaklığında küçük artışlar sağlar. Bu da, metabolizma hızını arttırır ve vücudumuzun daha fazla yağ yakmasına neden olur.

2. Kırmızı et kilo vermenize yardımcı olabilir. Kas kütlesini korumanıza yardımcı olan birçok protein içerir ve kas yağdan dört kat daha fazla kalori yakar.

3. Akupunkturu haftada bir kez yapan kişiler, üç ayda 4,5 kg fazladan kaybederler. İğnelerin basınç noktalarına uygulanmasının iştahı bastıran elektriksel darbeleri tetiklediği düşünülmektedir.

4. Yağ yakmak için her gün bir kase yoğurdun içine biraz tarçın serpin. Tarçın güçlü bir metabolizma hızı arttırıcıdır. Günde yarım çay kaşığı tarçın ayda ekstra 1 kilo yakmak için yeterlidir.

5. Öğle yemeklerini masanızda yemeyin. Çalışırken yemek yiyen insanlara kıyasla bir günde 250 kaloi daha az tüketebilirsiniz.

6. Gülün. Günde 10-15 dakika boyunca kuvvetli bir kahkaha, haftalık enerji tüketimini 280 kaloriye kadar artırır.

7. Günde bir bardak havuç suyu, 12 hafta boyunca yaklaşık 2 kilo kaybetmenize yardımcı olur.

8. Daha fazla kalori yakmak için, egzersiz sırasında temponuzu yükselten müzikleri dinleyin. Yorgunluğa karşı korunmaya yardımcı olacaktır.

9. Yalnız egzersiz yapmayın. Arkadaşlarla ​​antrenman yaparak tek başına olandan 3 kat daha fazla kilo verebilirsin. Sosyal olarak egzersiz yaparak motivasyonunu koruyacak ve karşılıklı teşvikten yararlanacaksınız.

10. Kırmızı biber yiyin. Kapsaisin, kendine özgü lezzetlerini veren kimyasalları içerirler. Ayrıca istirahat sırasında metabolizma hızınızı % 25 artırır.

11. Diyaframınıza odaklanarak iki dakika boyunca yapılan kontrollü solunum, açlık ağrılarını azaltacaktır.

12. Egzersizleri sabah aç karnına yapmak daha fazla yağ yakmanıza ve enerjinizin yükselmesine yardımcı olur.

13. Öğünler arasında günde 250 kalorili protein bakımından zengin üç aperatif yiyin.

14. Yemek yerken televizyonunuzu kapatın. Televizyonun dikkatinin dağılması, yemek yemeyi bırakacağınız noktayı erteliyor. Bir yıl içinde, bu alışkanlıktan kurtulmak size fazladan kilo kaybı demek.

15. Araştırmalar, soya proteinlerinin beynimize tokluk sinyali gönderen reseptörlerle etkileşime giriyor. Salatalarınızda soya sosu kullanabilirsiniz.

16. Yüzde 20 daha az kalori almak için yiyeceklerinizi ince bir şekilde dilimleyin. İnsanlar dilimlenmiş porsiyonları eşit miktardaki bütün sebzelerden daha büyük olarak değerlendiriyorlar ve bu yüzden tabaklarına daha az yiyecek alıyorlar.

17. Koşu bandı şart. Koşu bandı, spor salonunda en fazla kaloriyi en kısa sürede yakmak için en iyi araçtır.

18. Yemekten sonra 15 dakika boyunca şekersiz sakız çiğneyin ve iki saat boyunca atıştırma isteğinizi kesin.

19. Daha fazla cinsellik. Her 20 dakikada bir 150 kalori yakmanın yanı sıra, metabolizmanızı ve yağsız kas büyümenizi artıran bir hormonları salgılamanıza yardımcı olur.

20. Nar yiyin. Tohum yağları vücudun yağ saklama yeteneğini azaltır ve o kadar tatlıdır ki şekerli atıştırmalıklar için arzunuzu sınırlarlar.