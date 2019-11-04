İrfan Can Kahveci 2 hafta yok

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

2 hafta yok

Başakşehir Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş süresinin en az 2 hafta olacağını açıkladı.

💊 MEDİPOL SAĞLIK RAPORU |



Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz @irfankahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/fifoyM9dRl