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İrfan Can Kahveci 2 hafta yok

Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş süresinin en az 2 hafta olacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

2 hafta yok
Başakşehir Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş süresinin en az 2 hafta olacağını açıkladı.

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