HABER /  GALATASARAY

Şener Özbayraklı'dan Galatasaray!a kötü haber

Çaykur Rizespor maçında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ancak geçirdiği sakatlık sonrası 54. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.

3 hafta yok
Çekilen MR sonrası arka adalesinde yırtık tespit edilen  29 yaşındaki futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

4 maçta süre aldı
Dört yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından bu sezon başı Galatasaray'a katılan Şener Özbayraklı sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 4 maçta süre aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı! AK Parti anketinden çıktı
Yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz kapıdan döndü
İstanbul'da ıspanak zehirlenmesi! Tarım müdürlüğü sebebini açıkladı
Cüneyt Özdemir'den Hasan Kaçan'a tokat gibi yanıt
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu 3 yıl sonra ilk kez bu rakam görüldü
Vedat Muriqi'in penaltı beklediği pozisyonda kim ne dedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Hızlı kilo vermek için 20 ipucu yemekten sonra 15 dakika boyunca..
Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı
15 tatil yarıyıl karne tatili ne zaman başlıyor kaç gün?
10 Kasım şiirleri kısa duygusal ilkokul 10 Kasım şiirleri
Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi
Hakan Taşıyan kaç yaşında aslen nereli evlendi mi eşi kim?
Yorumlar