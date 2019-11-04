Şener Özbayraklı'dan Galatasaray!a kötü haber

Çaykur Rizespor maçında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ancak geçirdiği sakatlık sonrası 54. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.

3 hafta yok

Çekilen MR sonrası arka adalesinde yırtık tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

4 maçta süre aldı

Dört yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından bu sezon başı Galatasaray'a katılan Şener Özbayraklı sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 4 maçta süre aldı.