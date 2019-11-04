Yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz kapıdan döndü

MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz terör soruşturmaları sonucu görevden uzaklaştırıldı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

Görevden alınan Nilüfer Elik Yılmaz, belediye binasına gelip içeri girmeye çalıştı. Ancak polisler buna izin vermedi.

Valilik açıklama yaptı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi.





Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam göreve getirildi

Açıklamada, "İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.



