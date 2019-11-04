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Mehmet Metiner'den Bülent Arınç’a: 15 Temmuz gecesi nerdeydin?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,  Bülent Arınç’ın FETÖ ve KHK’ya ilişkin sözleri AK Parti içinde tartışılmaya devam ediliyor. Şamil Tayyar'dan sonra Mehmet Metiner de Arınç'a tepkşi gösterdi. Metiner, Arınç'a bazı sorular yöneltti.

Hafta sonu AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırmıştı. AK Partili bir diğer eski milletvekili Mehmet Metiner ise, daha önce attığı bir mesajında Arınç’a karşı “susmayacağını” ifade ederken, yeni bir mesaj atarak Bülent Arınç’a dikkat çeken sorular yöneltti.

15 Temmuz gecesi nerdeydin, ne yaptın?

Metiner, 17-25 Aralık operasyonu sonrasında dönemin AK Partili dört bakanının Yüce Divan’a gönderilmesini ilişkin oylamada, Arınç’a “evet” mi yoksa “hayır” mı dediğini sordu. Ayrıca, Bülent Arınç’ın 31 Mart’taki seçimde Ankara’da AK Parti'ye mi yoksa CHP’ye mi oy verdiğini soran Metiner, “15 Temmuz gecesi nerdeydin, ne yaptın?” diyerek sorularına devam etti. Mehmet Metiner’in, Bülent Arınç’ın birçok başlıkta AK Parti’nin karşısında olduğu iması dikkat çekti.

İşte Mehmet Metiner’in o mesajı:

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