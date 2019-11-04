YPG'nin silah deposu ele geçirildi! ABD yapımı havan topları bulundu
Barış Pınarı Harekatı'nda kapsamında yürütülen güvenlik taraması sırasında YPG/PKK'dan ele geçirilen silah deposunda, ABD'ye ait havan topları görüntülendi.
Teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Teröristlere ait büyük silah deposu
Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor.
Mühimmatlar ABD menşei
ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.
Uçak savar mühimmatı bulunmuştu
Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunmuştu.