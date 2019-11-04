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Real Madrid-Galatasaray maçına Alman hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray'ın 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Santiago Bernabeu'da saat 23.00'de başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Patrick Ittrich olacak.

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