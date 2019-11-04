Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi İtalya olabilir

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya döneceğini duyuran 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Bologna'ya transfer olabilir.

LA Galaxy'den ayrılacak olan 38 yaşındaki Zlatan İbrahimoviç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İspanya'ya döneceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler İsveçli futbolcuya çevrilirken yıldız oyuncunun İtalya'ya dönme ihtimali de bulunuyor.

Serie A ekiplerinden Bologna, Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Zlatan da İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Telefonla görüştüler

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Bologna ile bir süredir temas halinde. Diğer yandan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic de Zlatan Ibrahimovic'le telefonda görüştü.

İkilinin birbirine oldukça yakın olduğu biliniyor. Gazeteye konuyla ilgili konuşan Ibrahimovic, ''Aralık ayında size her şeyi anlatacağım'' dedi. Bu sözlerin üzerine gözler Bologna'ya çevrildi.

''Zlatan Ibrahimovic bize katılmak istiyor''

Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini geçtiğimiz günlerde Tuttomercatoweb'e verdiği demeçte, Zlatan Ibrahimovic transferini yalanlamazken İsveçli yıldızın Bologna'ya katılmak istediğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı; ''Ibrahimovic, Sinisa Mihajlovic ile olan yakınlığı nedeniyle bize katılmak istiyor. İmkansız değil, gerçekleşebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Sinisa ile Zlatan'ın iyi ilişkileri sebebiyle olacak. Zlatan, Sinisa'ya yardım etmek istiyor. Biz de bu hamle için elimizden gelen her şeyi yapacağız.''

Talibi çok

Milan, Napoli, Manchester United ve Avustralya ekibi Perth Glory'nin de Zlatan Ibrahimovic'le ilgilendiği konuşuluyor.