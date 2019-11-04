Abdulkadir Selvi’den Suriye uyarısı! ABD ile Rusya arasında gizli anlaşma var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Suriye'deki dengeleri yazdı. Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesi konusunda bazı pürüzler olduğunu belirten Selvi Rusya ve ABD arasında gizli bir anlaşmanın olduğunu söyledi.

Selvi, 'ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşmanın olduğundan artık kuşku duyulmuyor. Türkiye’deki karar alıcılardaki bu kanaat uzun bir süredir var' ifadelerini kullandı.

Selvi, 2016'da bir yetkilinin “ABD ile Rusya arasında bizden gizli ayrı bir anlaşma olduğunu seziyoruz. Zaten sahadaki uygulama bunu gösteriyor. Suriye'yi paylaşmışlar” dediğini aktardı.

Zaman zaman yaşanan küçük sapmalar yanıltıcı olmasın

Selvi, "ABD ile Rusya'nın petrol sahalarının paylaşımı, YPG'nin kullanılması ve Esed'li Suriye konusunda mutabakat içinde hareket ettikleri anlaşılıyor. Zaman zaman yaşanan küçük sapmalar yanıltıcı olmasın" ifadesini kullandı.

Türkiye üç büyük oyuncudan biri oldu

Selvi yazısının son bölümünde Türkiye'nin dünyanın iki süper gücüne rağmen Suriye'de üç büyük oyuncudan biri olma gücüne eriştiğini belirtti.

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