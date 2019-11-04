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Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı: Son 3 yılın en düşük seviyelerini yakaladık

Enflasyondaki düşüşe ilişkin açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık." diyerek hedeflerin tutturulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan "Enflasyonla mücadelede  aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadelerini kullandı.

"Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyeleri"

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız.

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