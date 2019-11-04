Ispanak zehirlenmesi belirtileri neler adam otu ve zehirleyen bitkinin resmi

İSTANBUL'da başlayan ıspanak zehirlenmesi Tekirdağ'a sıçradı. Çiftçi 'adam otu' olabilir iddiasını ortaya atarken, profesörler ıspanağa sıkılan ilaçlara dikkat çekiyor.

İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafıza kaybına bile sebep oluyor

Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ Ispanaktan zehirlenenlerde görülen ilk belirti mide bulanması. Zehirlenme yaşayan kişilerin sıraladığı belirtiler şöyle:

-Mide bulantısı

-Baş dönmesi

-Kusma

Zehirlenmenin sebebi ne?

Ispanak zehirlenmesine ilişkin İstanbul Tarım İl Müdürlüğü açıklama yaptı ancak bu tatmin edici olmadı. Müdürlüğün açıklamasında 'Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür' denildi.

Çiftçi sebebi : Adam otu veya güzel avrat otu olabilir

Ispanak zehirlenmesine ilişkin üreticiler ise adam otunun buna sebep olmuş olabileceğini söylüyorlar. Üreticilerin açıklamasına göre Adam otu veya güzel avrat otu birebir ıspanağa benziyor ve ayırt etmek çok güç.

Yukardaki görseldeki adam otu... Kökü itibariyle ıspanaktan çok farklı. Güzel avrat otu ise ıspanağa hiç benzemiyor. (aşağıdaki)

Prof. Oğuz Özyaral da adam otu ile ıspanağın rahatlıkla ayırt edilebilecek bir yapıda olduğunu belirtiyor ve bu savı reddediyor. Prof. Özyaral tarım müdürlüğü açıklamasına pek itibar etmedi. Özyaral, 'Tarlanın biri zehirli otla dolu olmalı. Ev kadınları ıspanakların yapraklarını bile tek tek yıkarken yabani otu nasıl ayırt edemez' diyor.

Ispanakta zehirlenmeye sebep olan bitkinin resmi yayınlandı.

İlaç mı sıkılıyor?

Onkolog Yavuz Dizdar ise ıspanaklara uzun süre dayanması için marketlerde bazı maddeler sıkılmış olabileceğini söylüyor.

Tarım ilaçları da ıspanaktaki zehirlenmenin sebebi olabilir deniliyor. Geçen hafta bir küçük kızın nardan zehirlenmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Kızın ailesi nar üzerinde kimyasal kalıntılar olduğunu iddia ederek dava açıyor.