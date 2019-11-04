Abdullah Çatlı’nın kızı: Babam için iade-i itibar istiyorum

SUSURLUK'ta 3 Kasım 1996'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, babası için iade-i itibar istediğini söyledi.

Gökçen Çatlı, önceki gün Nevşehir’de düzenlenen programda babası Abdullah Çatlı için dikkat çeken açıkalamar yaptı.

"Resmi iade-i itibarını talep ediyoruz"

Gökçen Çatlı, şu ifadeleri kullandı: Ben dilerim ki babaannem hayattayken her camiada, devlet kademesinde oğlunun kahramanlığını cadde isimlerinde, kitaplarda, milli destanlarda görsün. Şayet kendisi hayattayken bu olmazsa ben biliyorum ki hepimizin gözü açık gidecek. Bizlerin vatanperverliği mazlumluk üzerine kuruludur. Bizler eğer devletimiz zora düşmeyecekse, eğer ona en ufak bir zeval gelmeyecekse, gelecekse de böyle bir talebimiz yok. 23 yıl önceki aynı inanç, azim, vatanperverlik ile yine biz buradayız. 23 sene sonra da burada olacağız.

Ama eğer devletimize zeval gelmeyecekse biz kahraman Abdullah Çatlı'nın iade-i itibarı zaten gönüllerimizde ama resmi iade-i itibarını talep ediyoruz.

"İsmi cadde ve sokaklara isminin verilsin"

Türkiye'nin her bir şehrinden gelen tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizleri ilk günden bugüne kadar asla yalnız bırakmadılar. Babam Abdullah Çatlı'nın isminin cadde veya sokağa verilmesi konusunda talepler geliyor. Buna en güzel memleketimiz Nevşehir'e yakışır.