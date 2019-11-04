Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi

BEŞİKTAŞ'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti.

Adliyeye sevk edildi

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.