ABD'den Huawei'ye iyi haber geldi

Yaklaşık 6 aydır ABD yaptırımları kapsamındaki Çin merkezli Huawei’ye iyi haber ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'dan geldi.

Engadget'te yer alan habere göre, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen şirketlerin başında gelen Huawei ile ilgili bir yumuşama sinyali geldi.



İki ülke arasındaki anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini açıklayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD merkezli firmaların Huawei’ye ürün satmaları için “çok yakın” bir zamanda lisans alacağının altını çizdi.

Çin ile iyi bir süreç geçiriyoruz

Söz konusu anlaşmanın komplike bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Ross, Çin ile ticaret görüşmeleri için “İyi bir durumdayız, güzel bir süreç geçiriyoruz” dedi.



Huawei ile ticaret yapmak için 260 ABD'li şirketten talep ile karşılaştıklarını belirten Ross, her başvuruya lisans verilmeyeceğinin altını çizdi.



ABD Başkanı Trump ülke basınına yaptığı açıklamada "Öncelikli olarak anlaşma istiyoruz. Buluşma yeri, bana göre çok kolay olacak” ifadeleri kullanmıştı.

ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile ABD’li şirketlerin Huawei ile ticaret yapmasına Mayıs 2019’da yasak getirmişti.