Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Ahmak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılarak kayyumlar konusunda Türkiye'yi eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi. Soylu "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" dedi.

Bakan Soylu, Green Park Otel'de düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. Grup açılış programında çok sert açıklamalar yaptı.

Soylu, konuşmasında isim vermeden Fransa'da katıldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde HDP'li belediyelere kayyum atamalarını eleştiren İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

''Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devletinin ilkesini ihlal etmektir'' diyen İmamoğlu'na ahmak diye seslenen Soylu bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları, bu ülkenin ve o beldenin selameti için görevden aldıklarını anlattı.

Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum

"Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." diyen Soylu, şunları ifade etti:

Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun

Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, 9 aylık çocuklarımızı, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların üniversiteye gitmesini engelleyecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosu'na gideceksin veya oradaki belediye toplantısına gideceksin, Türkiye'yi şikayet edeceksin.

Bu kadar ucuz mu bu işler

Yazıklar olsun. Bunları söyleyemeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Bu kadar ucuz mu bu işler.

Ağzımızı açıp bekleyecek miyiz?

"Bu belediyeleri haksızlıkla aldınız" diyenlere seslenen Süleyman Soylu, "Yazıklar olsun size. Ne yapacağız, ağzımızı açıp bekleyecek miyiz? İlk önce çukur kazsınlar, ondan sonra Rasulayn ve Tel Abyad'daki gibi onları betonlasınlar, tünel kazsınlar, ondan sonra kendilerine verilmiş ağır silah ve mühimmatla ülkemizi bölsünler, parçalasınlar. Ülkemizin ekonomik kayıplarına sebebiyet versinler. Özgürlüğümüze, hürriyetimize, huzurumuza ve kardeşliğimize saldırsınlar, biz de 'Seçildiler, biz ne yapalım' mı diyelim?" değerlendirmesinde bulundu.