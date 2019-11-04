Tiktok'un sahibi akıllı telefon ürettiğini duyurdu

TikTok’un sahibi ByteDance, ilk akıllı telefon modelini duyurdu. İşte telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

Çin merkezli TikTok kuşkusuz son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri.



Son birkaç yılda kullanıcı sayısını hatırı sayılır oranda artıran platform şimdi de gözünü akıllı telefon sektörüne dikti.



Daily Mail'de yer alan habere göre, TikTok'u bünyesinde bulunduran ByteDance, Çin’deki ilk akıllı telefonunu tanıttı.

Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı “Jianguo Pro 3” olarak açıklandı. 6,39 inç Full HD+ bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapan cihaz gücünü Snapdragon 855+’dan alıyor.

İki farklı depolama seçeneği sunan model (128 ve 256 GB) Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteğine sahip. 4 bin mAh değerindeki bir bataryası bulunan cihaz 8 ve 12 GB RAM seçeneği sunuyor.

4 arka kamera ile gelen telefon sırasıyla 48 MP Sony birincil sensör, 123 derecelik ultra geniş objektifli

13 MP Samsung ikincil sensör, makro çekimler için 5 MP ISOCELL sensörü ve 8 MP Omnivision sensöre ev sahipliği yapıyor.



Çin'de bugün satışa sunulan model 412 dolar ve 511 dolar fiyat etiketlerine sahip. Cihazın Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağına dair bir açıklama ise bulunmuyor.